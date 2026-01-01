Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Не тот Санта Расписание сеансов Не тот Санта, 2024 в Шымкенте

Расписание сеансов Не тот Санта, 2024 в Шымкенте

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Без призраков, нелепых убийств и мистики: вот почему Маша живет в лесу с Медведем в мультсериале «Маша и Медведь»
13 номинаций на «Эмми» и 96% свежести на Rotten Tomatoes: «Больницу Питт» продлили на 3 сезон — дата премьеры уже не секрет
«Синистер» снова на вершине кошмаров: ученые Science of Scare обновили рейтинг самых страшных фильмов всех времён — выбрали топ-10
Хватит страдать: 7 турецких сериалов нового поколения, которые удивили даже Netflix — турдизи 2.0, где нет плачущих невест и мачо с усами
Распятие, Микеланджело и масоны: что на самом деле зашифровано в «Буратино» 2026 года
«Здесь был Юра», «Сказка о царе Салтане» и не только: 13 громких премьер февраля, которые уже обсуждают зрители
20 серий без ожиданий и рейтинг 7,9/10: почему новый детектив «Тайный советник» внезапно выстрелил не только для зрителей НТВ
«Иван Васильевич: назад в будущее»: американцы увидели культовую комедию раньше, чем зрители в СССР, и разнесли ее в пух и прах
Настоящий лед и почти без дыхания: как в «Великолепном веке» сняли самую мучительную сцену Сулеймана
Новогодние каникулы заканчиваются, а нервы только начинаются: 2 новых триллера, которые держат напряжение до титров
«Это полный восторг»: в кино вышел «Добрый доктор» — «Доктор Хаус» по-русски, стоит ли тратиться на билет и что говорят первые зрители
Два хита на российских каналах оказались турецкими ремейками: эти сериалы вы видели, но не знали их настоящую историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше