Киноафиша
Фильмы
Не тот Санта
Расписание сеансов Не тот Санта, 2024 в Шымкенте
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Без призраков, нелепых убийств и мистики: вот почему Маша живет в лесу с Медведем в мультсериале «Маша и Медведь»
13 номинаций на «Эмми» и 96% свежести на Rotten Tomatoes: «Больницу Питт» продлили на 3 сезон — дата премьеры уже не секрет
«Синистер» снова на вершине кошмаров: ученые Science of Scare обновили рейтинг самых страшных фильмов всех времён — выбрали топ-10
Хватит страдать: 7 турецких сериалов нового поколения, которые удивили даже Netflix — турдизи 2.0, где нет плачущих невест и мачо с усами
Распятие, Микеланджело и масоны: что на самом деле зашифровано в «Буратино» 2026 года
«Здесь был Юра», «Сказка о царе Салтане» и не только: 13 громких премьер февраля, которые уже обсуждают зрители
20 серий без ожиданий и рейтинг 7,9/10: почему новый детектив «Тайный советник» внезапно выстрелил не только для зрителей НТВ
«Иван Васильевич: назад в будущее»: американцы увидели культовую комедию раньше, чем зрители в СССР, и разнесли ее в пух и прах
Настоящий лед и почти без дыхания: как в «Великолепном веке» сняли самую мучительную сцену Сулеймана
Новогодние каникулы заканчиваются, а нервы только начинаются: 2 новых триллера, которые держат напряжение до титров
«Это полный восторг»: в кино вышел «Добрый доктор» — «Доктор Хаус» по-русски, стоит ли тратиться на билет и что говорят первые зрители
Два хита на российских каналах оказались турецкими ремейками: эти сериалы вы видели, но не знали их настоящую историю
