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Киноафиша Фильмы Оно. Ночной кошмар Расписание сеансов Оно. Ночной кошмар, 2026 в Шымкенте 23 июня 2026

Расписание сеансов Оно. Ночной кошмар, 23 июня 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 20 Завтра 21 пн 22 вт 23 ср 24
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Как купить билеты на сеанс фильма «Оно. Ночной кошмар»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
14:25 от 1900 ₸ 21:45 от 2100 ₸
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