Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Охота на розового зайца Расписание сеансов Охота на розового зайца, 2025 в Шымкенте 28 января 2026

Расписание сеансов Охота на розового зайца, 28 января 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Охота на розового зайца»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
14:00 от 2100 ₸ 15:00 от 2100 ₸
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше