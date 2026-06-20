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Тролли возвращаются!
Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 2026 в Шымкенте
20 июня 2026
Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 20 июня 2026 в Шымкенте
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тролли возвращаются!»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
10:35
от 2400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent
г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330
2D
10:15
от 1900 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
10:10
от 2400 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
10:30
от 2400 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
10:00
от 2400 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
10:20
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
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