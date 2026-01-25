Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Qazaq Alemi 2 Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Шымкенте 25 января 2026

Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 25 января 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Qazaq Alemi 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
14:55 от 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
15:10 от 2100 ₸ 17:10 от 2100 ₸
2D, KZ
10:10 от 1900 ₸ 12:10 от 1900 ₸ 14:10 от 2100 ₸ 16:10 от 2100 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше