Qazaq Alemi 2
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Шымкенте
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
15:30
от 2800 ₸
17:20
от 2800 ₸
19:10
от 3200 ₸
21:00
от 3200 ₸
22:50
от 3200 ₸
00:40
от 3200 ₸
2D, KZ
10:30
от 2400 ₸
12:30
от 2400 ₸
14:30
от 2800 ₸
16:20
от 2800 ₸
18:10
от 3200 ₸
20:00
от 3200 ₸
21:50
от 3200 ₸
23:40
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Анаконда
Отзывы
2025, США, комедия
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
