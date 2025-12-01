Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Дәстүр: Теріс бата Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 2025 в Шымкенте 25 декабря 2025

Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 25 декабря 2025 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дәстүр: Теріс бата»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
15:00 от 2800 ₸ 17:00 от 2800 ₸ 19:00 от 3200 ₸ 21:10 от 3200 ₸ 22:20 от 3200 ₸ 23:10 от 3200 ₸ 00:20 от 3200 ₸ 01:10 от 2800 ₸
2D, KZ
14:00 от 2800 ₸ 16:00 от 2800 ₸ 18:00 от 3200 ₸ 20:10 от 3200 ₸ 21:20 от 3200 ₸ 22:10 от 3200 ₸ 23:20 от 3200 ₸ 00:10 от 2800 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ассасин: Смертельная битва
Ассасин: Смертельная битва
2025, Китай, боевик, приключения, драма
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какие фильмы мы ждали на Новый год, когда были детьми: «Морозко», конечно, тоже
91/100 и безоговорочная победа: «Переходный возраст» от Netflix возглавил топ-20 лучших сериалов 2025 года по версии Metacritic, а что еще в списке?
В России выбрали самую популярную фэнтези-вселенную в кино: «Властелин колец» только на 2 месте — понимаем, в это сложно поверить
Помните лыжника и сноубордиста из «Ёлок»? Так это Задорнов и Якубович — сюжет взяли из жизни
Что за мотороллер у Гены в «Чебурашке»? В фильме их, кстати, было несколько — а вы и не заметили
Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!»
Эти 5 аниме претендуют на звание лучшего в 2025 году: Screen Awards включил в список и «Соло-прокачку»
За последние 30 лет эти 10 триллеров пересматривали чаще всего: не только «Семь» и «Молчание ягнят» — есть и другие
Что в новом «Простоквашино» останется от мультика: «А этого кота я впервые вижу!»
Назовите режиссеров советских культовых фильмов: 6 вопросов для тех, кто не боится запутаться (тест)
В каком отеле снимался «Один дома 2»? Понятно, почему именно там Кевин встретил Трампа
«Ведь если подумать, это же совсем незрелищно»: Кит Карингтон назвал худшую фильм о Гарри Поттере
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше