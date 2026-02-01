Меню
Фильмы
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Шымкенте
28 февраля 2026
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 28 февраля 2026 в Шымкенте
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
16:40
от 2600 ₸
18:55
от 3000 ₸
21:10
от 3000 ₸
23:30
от 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent
г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330
2D, KZ
12:35
от 1900 ₸
16:30
от 2100 ₸
18:50
от 2300 ₸
20:35
от 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
15:00
от 2800 ₸
17:10
от 2800 ₸
21:10
от 3200 ₸
23:10
от 3200 ₸
00:40
от 3200 ₸
2D, KZ
12:00
от 2400 ₸
14:00
от 2800 ₸
16:10
от 2800 ₸
20:10
от 3200 ₸
22:10
от 3200 ₸
23:40
от 3200 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
16:10
от 2800 ₸
18:10
от 2800 ₸
20:10
от 3200 ₸
22:10
от 3200 ₸
00:10
от 3200 ₸
2D, KZ
10:20
от 2400 ₸
12:10
от 2400 ₸
15:10
от 2800 ₸
17:10
от 2800 ₸
19:10
от 3200 ₸
21:10
от 3200 ₸
23:10
от 3200 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
14:30
от 2400 ₸
16:40
от 2800 ₸
18:50
от 2800 ₸
21:10
от 3200 ₸
23:20
от 3200 ₸
2D, KZ
10:20
от 2400 ₸
12:30
от 2400 ₸
13:30
от 2400 ₸
14:40
от 2800 ₸
15:40
от 2800 ₸
16:50
от 2800 ₸
17:50
от 2800 ₸
20:10
от 3200 ₸
22:20
от 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
15:10
от 2800 ₸
16:20
от 2800 ₸
18:30
от 2800 ₸
19:40
от 3200 ₸
21:00
от 3200 ₸
23:10
от 3200 ₸
2D, KZ
10:40
от 2400 ₸
11:50
от 2400 ₸
12:50
от 2400 ₸
14:10
от 2800 ₸
15:20
от 2800 ₸
16:30
от 2800 ₸
17:30
от 2800 ₸
18:40
от 3200 ₸
20:00
от 3200 ₸
21:10
от 3200 ₸
22:10
от 3200 ₸
Pixel Cinema
г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D, KZ
10:10
от 3000 ₸
12:30
от 4500 ₸
19:15
от 3000 ₸
21:10
от 3000 ₸
23:05
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Супер Мишка
Отзывы
2024, Китай, приключения, анимация
Верни меня из мёртвых
Отзывы
2025, Италия, ужасы, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
