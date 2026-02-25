Меню
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Шымкенте
26 февраля 2026
26 февраля 2026
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 26 февраля 2026 в Шымкенте
Сегодня
25
Завтра
26
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
15:00
от 2100 ₸
17:10
от 2100 ₸
21:10
от 2300 ₸
23:10
от 2300 ₸
00:40
от 2300 ₸
2D, KZ
12:00
от 1900 ₸
14:00
от 2100 ₸
16:10
от 2100 ₸
20:10
от 2300 ₸
22:10
от 2300 ₸
23:40
от 2300 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
15:10
от 2100 ₸
17:10
от 2100 ₸
21:10
от 2300 ₸
22:00
от 2300 ₸
23:10
от 2300 ₸
2D, KZ
10:20
от 1900 ₸
12:10
от 1900 ₸
14:10
от 2100 ₸
16:10
от 2100 ₸
20:10
от 2300 ₸
21:00
от 2300 ₸
22:10
от 2300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
14:30
от 1900 ₸
16:40
от 2100 ₸
18:50
от 2100 ₸
20:00
от 2300 ₸
22:10
от 2300 ₸
00:20
от 2300 ₸
2D, KZ
10:20
от 1900 ₸
12:30
от 1900 ₸
13:30
от 1900 ₸
14:40
от 2100 ₸
15:40
от 2100 ₸
16:50
от 2100 ₸
17:50
от 2100 ₸
19:00
от 2300 ₸
20:10
от 2300 ₸
21:10
от 2300 ₸
22:20
от 2300 ₸
23:20
от 2300 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
15:10
от 2100 ₸
16:20
от 2100 ₸
18:30
от 2100 ₸
19:40
от 2300 ₸
21:00
от 2300 ₸
21:50
от 2300 ₸
22:30
от 2300 ₸
23:10
от 2300 ₸
00:00
от 2900 ₸
2D, KZ
10:40
от 1900 ₸
11:50
от 1900 ₸
12:50
от 1900 ₸
14:10
от 2100 ₸
15:20
от 2100 ₸
16:30
от 2100 ₸
17:30
от 2100 ₸
18:40
от 2300 ₸
20:00
от 2300 ₸
20:50
от 2300 ₸
21:30
от 2300 ₸
22:10
от 2300 ₸
23:00
от 2900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Верни меня из мёртвых
Отзывы
2025, Италия, ужасы, триллер
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Ловушка для кролика
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Витя Мясник больше не главный: кто станет мэром города в шестом сезоне «Полярного»
Помните «Элен и ребята»? Про них до сих пор снимают сериал — уже 966 серий про бабушек и дедушек
Эти 3 российских сериала были бы шедеврами, если бы не продолжения: стоит посмотреть хотя бы один сезон
Тоже считаете, что «Маша и Медведь» опасны для детей? Тогда вот 5 мультиков, которые могут заменить хит — по совету от ИИ
Хатидже — истеричка, а Бейхан — рохля? В «Великолепном веке» про сестер Сулеймана все наврали
HBO наконец-то выделил на это бюджет: в тизере 3 сезона «Дома дракона» намекнули на самую кровавую битву Вестероса
Не только «К себе нежно»: 3 фильма о женщинах в кризисе среднего возраста, которые заменят поход к психологу
Какой сериал НТВ запустит сразу после «Первого отдела»: точно не «Невский-8» — есть 3 кандидата
Перемены начинаются с юга: почему для съемок бестселлера «К себе нежно» выбрали Краснодарский край
Не только «Грозовой перевал»: 3 книжных экранизации, которые ждут зрители в 2026 году
Испанский триллер внезапно стал хитом №1 на Netflix: для фанатов «Бумажного дома» — идеальный вариант
«Полярный» зря пообещал остановиться на 5 сезоне: уже начались съемки 6-го — и вот что ждет зрителей
