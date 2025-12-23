Меню
Фильмы
План «Ш»
Расписание сеансов План «Ш», 2025 в Шымкенте
24 декабря 2025
Расписание сеансов План «Ш», 24 декабря 2025 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Завтра
24
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «План «Ш»»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
14:55
от 1500 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
00:40
от 2300 ₸
2D, KZ
23:40
от 2300 ₸
