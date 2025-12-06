Меню
Расписание сеансов План «Ш», 2025 в Шымкенте 6 декабря 2025

Расписание сеансов План «Ш», 6 декабря 2025 в Шымкенте

Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D, KZ
19:40 от 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
15:30 от 2800 ₸ 17:10 от 2800 ₸ 21:00 от 3200 ₸ 23:20 от 3200 ₸ 01:00 от 2800 ₸
2D, KZ
12:40 от 2400 ₸ 14:30 от 2800 ₸ 16:10 от 2800 ₸ 20:00 от 3200 ₸ 22:20 от 3200 ₸ 00:00 от 2800 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
16:10 от 2800 ₸ 21:50 от 3200 ₸ 23:30 от 3200 ₸
2D, KZ
11:50 от 2400 ₸ 13:30 от 2400 ₸ 15:10 от 2800 ₸ 20:50 от 3200 ₸ 22:30 от 3200 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
15:30 от 2800 ₸ 17:30 от 2800 ₸ 19:20 от 3200 ₸ 21:10 от 3200 ₸ 23:00 от 3200 ₸ 01:00 от 2800 ₸
2D, KZ
14:30 от 2800 ₸ 16:30 от 2800 ₸ 18:20 от 3200 ₸ 20:10 от 3200 ₸ 22:00 от 3200 ₸ 00:00 от 2800 ₸
