Киноафиша
Фильмы
Верни меня из мёртвых
Расписание сеансов Верни меня из мёртвых, 2025 в Шымкенте
19 февраля 2026
Расписание сеансов Верни меня из мёртвых, 19 февраля 2026 в Шымкенте
О фильме
Вся информация о фильме
Завтра
19
пт
20
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Galaxy Cinema Shymkent
г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330
2D
23:30
от 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
00:10
от 2800 ₸
01:10
от 2800 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
00:20
от 2800 ₸
01:20
от 2800 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
00:30
от 2800 ₸
01:30
от 2800 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
23:50
от 3200 ₸
00:50
от 3200 ₸
