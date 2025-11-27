Меню
Киноафиша
Фильмы
Bayguys
Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Шымкенте
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
00:20
от 3000 ₸
2D, KZ
20:30
от 3000 ₸
22:25
от 3000 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
22:00
от 3200 ₸
00:00
от 3200 ₸
2D, KZ
21:00
от 3200 ₸
23:00
от 3200 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
19:20
от 3200 ₸
23:20
от 3200 ₸
01:10
от 2800 ₸
2D, KZ
18:20
от 3200 ₸
22:20
от 3200 ₸
00:10
от 2800 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
19:10
от 3200 ₸
21:10
от 3200 ₸
23:10
от 3200 ₸
01:10
от 2800 ₸
2D, KZ
18:10
от 3200 ₸
20:10
от 3200 ₸
22:10
от 3200 ₸
00:10
от 2800 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
17:30
от 2800 ₸
19:30
от 3200 ₸
00:30
от 4200 ₸
2D, KZ
18:30
от 3200 ₸
20:30
от 3200 ₸
21:30
от 4200 ₸
22:30
от 3200 ₸
23:30
от 4200 ₸
Pixel Family Cinema
г. Шымкент, ул. Т. Рыскулова 49А, ТРЦ «Север», 3-й этаж
2D, KZ
17:20
20:10
21:00
21:50
23:20
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Джекпот
Отзывы
2025, США, боевик
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
