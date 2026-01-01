Меню
Киноафиша Фильмы Легенды Расписание сеансов Легенды, 2026 в Шымкенте

Расписание сеансов Легенды, 2026 в Шымкенте

Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Верни меня из мёртвых
2025, Италия, ужасы, триллер
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Белдхэм. Проклятие ведьмы
2024, США, ужасы, триллер
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Железо
2026, Казахстан, драма
