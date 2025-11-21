Меню
Киноафиша Фильмы Алло Расписание сеансов Алло, 2025 в Шымкенте 21 ноября 2025

Расписание сеансов Алло, 21 ноября 2025 в Шымкенте

Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
16:20 от 2600 ₸ 17:40 от 3000 ₸ 21:55 от 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D, KZ
19:00 от 2100 ₸ 21:35 от 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
15:40 от 2800 ₸ 19:20 от 3200 ₸ 20:30 от 3200 ₸
2D, KZ
10:00 от 2400 ₸ 14:40 от 2800 ₸ 18:20 от 3200 ₸ 19:30 от 3200 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
17:20 от 2100 ₸ 21:30 от 2300 ₸ 23:20 от 3200 ₸
2D, KZ
10:20 от 1900 ₸ 12:10 от 1900 ₸ 16:20 от 2100 ₸ 20:30 от 2300 ₸ 22:20 от 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
15:30 от 2800 ₸ 17:40 от 2800 ₸ 20:00 от 3200 ₸ 22:00 от 3200 ₸
2D, KZ
10:20 от 2400 ₸ 12:30 от 2400 ₸ 14:30 от 2800 ₸ 16:40 от 2800 ₸ 19:00 от 3200 ₸ 21:00 от 3200 ₸
