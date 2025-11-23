Меню
Жездуха Кореяда
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Шымкенте
23 ноября 2025
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 23 ноября 2025 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
22
Завтра
23
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жездуха Кореяда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
11:05
от 2400 ₸
13:20
от 2600 ₸
19:40
от 3000 ₸
23:55
от 3000 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
15:30
от 2800 ₸
17:40
от 2800 ₸
19:50
от 3200 ₸
22:00
от 3200 ₸
2D, KZ
12:30
от 2400 ₸
14:30
от 2800 ₸
16:40
от 2800 ₸
18:50
от 3200 ₸
21:00
от 3200 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
14:50
от 2400 ₸
16:50
от 2800 ₸
18:50
от 2800 ₸
22:00
от 3200 ₸
00:40
от 3200 ₸
2D, KZ
11:50
от 2400 ₸
13:50
от 2400 ₸
15:50
от 2800 ₸
17:50
от 2800 ₸
20:00
от 3200 ₸
21:00
от 3200 ₸
23:40
от 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
16:10
от 2800 ₸
18:20
от 2800 ₸
20:30
от 3200 ₸
21:00
от 4200 ₸
22:40
от 3200 ₸
23:10
от 4200 ₸
00:50
от 3200 ₸
01:20
от 3700 ₸
2D, KZ
10:50
от 2400 ₸
12:00
от 2400 ₸
13:00
от 2400 ₸
14:10
от 2800 ₸
15:10
от 2800 ₸
16:20
от 2800 ₸
17:20
от 2800 ₸
18:30
от 3200 ₸
19:30
от 3200 ₸
20:00
от 4200 ₸
20:40
от 3200 ₸
21:40
от 3200 ₸
22:10
от 4200 ₸
22:50
от 3200 ₸
23:50
от 3200 ₸
00:20
от 3700 ₸
