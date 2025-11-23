Меню
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Шымкенте 23 ноября 2025

Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 23 ноября 2025 в Шымкенте

Вся информация о фильме
Сегодня 22 Завтра 23
Как купить билеты на сеанс фильма «Жездуха Кореяда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
11:05 от 2400 ₸ 13:20 от 2600 ₸ 19:40 от 3000 ₸ 23:55 от 3000 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
15:30 от 2800 ₸ 17:40 от 2800 ₸ 19:50 от 3200 ₸ 22:00 от 3200 ₸
2D, KZ
12:30 от 2400 ₸ 14:30 от 2800 ₸ 16:40 от 2800 ₸ 18:50 от 3200 ₸ 21:00 от 3200 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
14:50 от 2400 ₸ 16:50 от 2800 ₸ 18:50 от 2800 ₸ 22:00 от 3200 ₸ 00:40 от 3200 ₸
2D, KZ
11:50 от 2400 ₸ 13:50 от 2400 ₸ 15:50 от 2800 ₸ 17:50 от 2800 ₸ 20:00 от 3200 ₸ 21:00 от 3200 ₸ 23:40 от 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
16:10 от 2800 ₸ 18:20 от 2800 ₸ 20:30 от 3200 ₸ 21:00 от 4200 ₸ 22:40 от 3200 ₸ 23:10 от 4200 ₸ 00:50 от 3200 ₸ 01:20 от 3700 ₸
2D, KZ
10:50 от 2400 ₸ 12:00 от 2400 ₸ 13:00 от 2400 ₸ 14:10 от 2800 ₸ 15:10 от 2800 ₸ 16:20 от 2800 ₸ 17:20 от 2800 ₸ 18:30 от 3200 ₸ 19:30 от 3200 ₸ 20:00 от 4200 ₸ 20:40 от 3200 ₸ 21:40 от 3200 ₸ 22:10 от 4200 ₸ 22:50 от 3200 ₸ 23:50 от 3200 ₸ 00:20 от 3700 ₸
