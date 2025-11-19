Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Сыныптас Расписание сеансов Сыныптас, 2025 в Шымкенте 19 ноября 2025

Расписание сеансов Сыныптас, 19 ноября 2025 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 18 Завтра 19
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сыныптас»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
16:15 от 1500 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Пушистые каникулы
Пушистые каникулы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Думаете, Пореченков притворялся, что ему холодно? Как же! Где снимали «Полярный» при -40 и почему техника замерзала быстрее актеров
Кристофер Нолан назвал лучшего актера года — вряд ли угадаете, о ком речь: ведь у фильма с этой звездой всего 6,5 на IMDb
«Юра Борисов страдает от скуки», но это не мешает хвалить Кончаловского: кинокритик Никулин о главной изюминке «Хроник русской революции»
Если вас ничего не прошибает после «Черного зеркала»: эти 8 фантастических сериалов вернут мурашки
«Смеялась до коликов», «помогает отвлечься», «отдыхаю душой»: сериал «Химкинские ведьмы» заслужил 8 баллов и напомнил зрителям лучшие комедии СТС
«Еле оторвались — до утра смотрели»: этот сериал НТВ с рейтингом 8,4 на КП обожают фанаты — не «Невский» и не «Шеф»
Вы когда-нибудь задумывались, почему хоббиты жуют без остановки? Тайна их организма, о которой Толкин промолчал
Основано на реальных убийствах: Hulu экранизировал историю клана Мердо — богач лишил жизни жену и сына, но почему?
Уже даже Кинг не гарантия качества: «Бегущий человек» не зашел критикам, а зрители поставили 82% на RT
Волки, ленивцы, лисы и зайцы — кажется в «Зверополисе» есть все: но кто из животных никогда не появится во вселенной мультика и почему
Относится ли «Хищник: Планета смерти» ко вселенной «Чужого»? Ксеноморфов нет, но корпорация снова в игре
«Такие фильмы снимали в советские времена» — лучший комплимент для кино XXI века: вот только нового «Лермонтова» не поняла молодежь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше