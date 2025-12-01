Меню
Киноафиша Фильмы Магическая битва: Казнь Расписание сеансов Магическая битва: Казнь, 2025 в Шымкенте 12 декабря 2025

Расписание сеансов Магическая битва: Казнь, 12 декабря 2025 в Шымкенте

Как купить билеты на сеанс мультфильма «Магическая битва: Казнь»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D, RU
12:45 от 1700 ₸ 16:40 от 1900 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
16:40 от 2800 ₸ 17:40 от 2800 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Океан чудес
Океан чудес
2023, Китай, приключения, анимация, драма
