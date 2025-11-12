Меню
Фильмы
Фильмы
Әкеңнің баласы
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Шымкенте
12 ноября 2025
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 12 ноября 2025 в Шымкенте
Как купить билеты на сеанс фильма «Әкеңнің баласы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
22:15
от 1500 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
14:40
от 1900 ₸
18:40
от 2100 ₸
2D, KZ
13:40
от 1900 ₸
17:40
от 2100 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
15:40
от 2100 ₸
19:10
от 2300 ₸
20:50
от 2300 ₸
23:30
от 2300 ₸
2D, KZ
12:50
от 1900 ₸
14:40
от 2100 ₸
18:10
от 2300 ₸
19:50
от 2300 ₸
22:30
от 2300 ₸
