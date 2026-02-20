Меню
Киноафиша
Фильмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Расписание сеансов Белдхэм. Проклятие ведьмы, 2024 в Шымкенте
21 февраля 2026
Расписание сеансов Белдхэм. Проклятие ведьмы, 21 февраля 2026 в Шымкенте
О фильме
Вся информация о фильме
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
00:00
от 2800 ₸
01:00
от 2800 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
10:00
от 2400 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
00:20
от 2800 ₸
01:20
от 2800 ₸
