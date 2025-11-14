Меню
Расписание сеансов Ауру, 2025 в Шымкенте
14 ноября 2025
Расписание сеансов Ауру, 14 ноября 2025 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
сб
15
вс
16
пн
17
вт
18
ср
19
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ауру»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent
г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330
2D, KZ
12:05
от 1900 ₸
14:25
от 2100 ₸
16:45
от 2100 ₸
19:05
от 2300 ₸
21:25
от 2300 ₸
23:45
от 2300 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
