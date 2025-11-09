Меню
Расписание сеансов Капитан Байтасов, 2025 в Шымкенте 9 ноября 2025

Расписание сеансов Капитан Байтасов, 9 ноября 2025 в Шымкенте

Вся информация о фильме
Условные обозначения
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
14:35 от 2600 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KZ
13:00 от 2400 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KZ
10:40 от 2400 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KZ
11:50 от 2400 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
18:00 от 3700 ₸
2D, KZ
12:50 от 3200 ₸ 17:00 от 3700 ₸
