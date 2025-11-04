Меню
Киноафиша Фильмы Капитан Байтасов Расписание сеансов Капитан Байтасов, 2025 в Шымкенте 4 ноября 2025

Расписание сеансов Капитан Байтасов, 4 ноября 2025 в Шымкенте

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
18:50 от 1700 ₸ 22:30 от 1700 ₸
2D, KZ
17:50 от 1700 ₸ 21:30 от 1700 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
15:50 от 1700 ₸ 00:40 от 1700 ₸
2D, KZ
14:50 от 1700 ₸ 23:40 от 1700 ₸
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
