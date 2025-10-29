Меню
Киноафиша Фильмы Капитан Байтасов Расписание сеансов Капитан Байтасов, 2025 в Шымкенте 29 октября 2025

Расписание сеансов Капитан Байтасов, 29 октября 2025 в Шымкенте

Вся информация о фильме
Сегодня 28 Завтра 29
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
19:20 от 2300 ₸ 21:20 от 2300 ₸
2D, KZ
12:30 от 1900 ₸ 18:20 от 2300 ₸ 20:20 от 2300 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
