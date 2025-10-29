Меню
Фильмы
Капитан Байтасов
Расписание сеансов Капитан Байтасов, 2025 в Шымкенте
29 октября 2025
Расписание сеансов Капитан Байтасов, 29 октября 2025 в Шымкенте
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
19:20
от 2300 ₸
21:20
от 2300 ₸
2D, KZ
12:30
от 1900 ₸
18:20
от 2300 ₸
20:20
от 2300 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
