Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Назад в 90-ые. Мен оралам Расписание сеансов Назад в 90-ые. Мен оралам, 2025 в Шымкенте

Расписание сеансов Назад в 90-ые. Мен оралам, 2025 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 сб 18 вс 19 пн 20 вт 21 ср 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Назад в 90-ые. Мен оралам»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
12:20 от 1900 ₸ 18:05 от 2300 ₸ 19:45 от 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
15:20 от 2800 ₸ 17:20 от 2800 ₸ 19:20 от 3200 ₸ 21:20 от 3200 ₸ 23:20 от 3200 ₸
2D, KZ
10:40 от 2400 ₸ 12:30 от 2400 ₸ 14:20 от 2800 ₸ 16:20 от 2800 ₸ 18:20 от 3200 ₸ 20:20 от 3200 ₸ 22:20 от 3200 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
15:00 от 2800 ₸ 16:50 от 2800 ₸ 18:50 от 2800 ₸ 20:50 от 3200 ₸ 22:50 от 3200 ₸ 00:50 от 2800 ₸
2D, KZ
10:20 от 2400 ₸ 12:10 от 2400 ₸ 14:00 от 2800 ₸ 15:50 от 2800 ₸ 17:50 от 2800 ₸ 19:50 от 3200 ₸ 21:50 от 3200 ₸ 23:50 от 2800 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
15:20 от 2800 ₸ 17:20 от 2800 ₸ 19:20 от 3200 ₸ 21:20 от 3200 ₸ 23:20 от 3200 ₸
2D, KZ
12:20 от 2400 ₸ 14:20 от 2800 ₸ 16:20 от 2800 ₸ 18:20 от 3200 ₸ 20:20 от 3200 ₸ 22:20 от 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
15:40 от 2800 ₸ 17:40 от 2800 ₸ 19:40 от 3200 ₸ 21:40 от 3200 ₸ 23:40 от 3200 ₸
2D, KZ
10:40 от 2400 ₸ 12:40 от 2400 ₸ 14:40 от 2800 ₸ 16:40 от 2800 ₸ 18:40 от 3200 ₸ 20:40 от 3200 ₸ 22:40 от 3200 ₸
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Бэмби: Лесной кошмар
Бэмби: Лесной кошмар
2024, Великобритания, ужасы, триллер
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Поттер так ненавидел Снейпа, что Рон едва не погиб в «Принце-полукровке»: абсурдный момент фаны игнорировали 15 лет
Скажите спасибо Зендее: в «Шрэке 5» вернется лучший злодей в истории франшизы – и таким вы его еще точно не видели
Худший сезон «Мосгаза» плох настолько, что хороших отзывов о нем нет вообще: а ведь рейтинг выше, чем у «Розыгрыша»
В фильмах этого не показали, а зря: что делал Бильбо Бэггинс все эти годы между «Хоббитом» и «Властелином колец»
За что героя ДиКаприо хотела убить дочь? Что значило письмо в конце? Финал «Битвы за битвой» ответов не дает – объясняем сами
Деймон Таргариен жив? Фанатская теория объясняет, почему он мог стать Трехглазым вороном
Хотите детектив, где финал выбивает почву из-под ног? Выбирайте из этой десятки — все с рейтингом выше 7.8
От Москвы в кадре только Патриаршие: где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита»
Живи, умри, повтори: новая «Грань будущего» выходит уже в январе — без Тома Круза, но с эпичным первым трейлером
Зрители мечтали увидеть аналог «Невского», но «Васька» завернул не туда — первые реакции на новый сериал НТВ
Собрали все, что известно о новом сезоне «Маши и Медведя»: где смотреть, сколько серий, какой хронометраж и что ждет героев
В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше