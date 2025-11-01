Меню
Фильмы
G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]
Расписание сеансов G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch], 2025 в Шымкенте
1 ноября 2025
Расписание сеансов G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch], 1 ноября 2025 в Шымкенте
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
ср
29
сб
1
вс
2
2D
16:00
от 5500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Опасные связи
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
