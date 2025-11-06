Меню
Болған оқиға
Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Шымкенте
6 ноября 2025
Расписание сеансов Болған оқиға, 6 ноября 2025 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Болған оқиға»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Pixel Family Cinema
г. Шымкент, ул. Т. Рыскулова 49А, ТРЦ «Север», 3-й этаж
2D, KZ
20:10
