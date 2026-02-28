Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Убежище Расписание сеансов Убежище, 2026 в Шымкенте 1 марта 2026

Расписание сеансов Убежище, 1 марта 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 28 Завтра 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Убежище»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, RU
21:00 от 3000 ₸
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Супер Мишка
Супер Мишка
2024, Китай, приключения, анимация
Железо
Железо
2026, Казахстан, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Помните лучшую сцену «Очень странных дел» с Эдди, играющим на гитаре? А ведь там сняли совсем другого человека
Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского»
16 миллионов долларов за 8 сезонов: больше всех за «Игру престолов» получила вовсе не Дейнерис — другой персонаж
Скучаете по «Интерстеллару»? Смело включайте 3 российских фантастических фильма про космос, пришельцев и конец света
Надоели «Миу-миу-миу» с утра до вечера? Нашла 3 мультфильма, которые легко заменят «Три кота»
Об этом умолчали в «Сумерках», но у Вольтури была насыщенная личная жизнь: их любимых вы могли видеть во время финальной битвы
«Выдавливание слез должно быть порционным»: зрители устали от соплей во 2 сезоне «Ландышей» — что еще разочаровало
3 российских сериала, где в центре сюжета — принципиальные адвокаты: №1 вышел в 2024 году
Третья часть «Дюны» будет самой тяжелой главой истории Атрейдеса: Шаламе уже попрощался с фанатами
Все уверены, что родители Фродо утонули, но есть одна деталь, которую Гэндальф предпочёл не объяснять
«Заезжено до смерти» и «Это потрясающе плохо»: рейтинг «Крика 7» рухнул до 47% свежести на RT и причины есть
От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше