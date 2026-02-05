Меню
Убежище
Расписание сеансов Убежище, 2026 в Шымкенте
6 февраля 2026
Расписание сеансов Убежище, 6 февраля 2026 в Шымкенте
20:50
от 400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent
г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330
2D, RU
10:10
от 1900 ₸
12:25
от 1900 ₸
14:40
от 2100 ₸
16:55
от 2100 ₸
19:10
от 2300 ₸
21:25
от 2300 ₸
23:40
от 2300 ₸
