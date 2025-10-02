Меню
Киноафиша Фильмы Теплое гнездо Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Шымкенте 2 октября 2025

Расписание сеансов Теплое гнездо, 2 октября 2025 в Шымкенте

Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D, KZ
23:20 от 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
22:50 от 3200 ₸ 00:50 от 2800 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
23:20 от 3200 ₸ 00:20 от 2800 ₸ 01:20 от 2800 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
22:40 от 3200 ₸ 23:40 от 3200 ₸ 00:40 от 2800 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
22:30 от 3200 ₸ 23:30 от 3200 ₸ 00:00 от 4000 ₸ 00:30 от 2800 ₸
Pixel Family Cinema г. Шымкент, ​ул. Т. Рыскулова 49А, ТРЦ «Север», 3-й этаж
2D, KZ
23:20
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
Нескромные
Нескромные
2025, США, комедия
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
