«Это невероятно»: второй сезон еще не вышел, а Marvel уже обсуждает пятый — что происходит с «Людьми Икс ’97»

Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб»

Почему кровопийцы в «Дневниках вампира» так сильно боялись вербены: все началось еще с Эстер Майклсон

Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1

Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей

Когда «Интерстеллар» и «Мир Юрского периода» смешались: думала, что уже видела все, пока не включила «65» — крутой фильм на вечер, рекомендую

Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео

Кто победит — Мол или Вейдер? «Звёздные войны» наконец-то могут показать бой, которого фанаты ждут больше 25 лет

6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью

Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться?

Джонни Депп станет новым Скруджем: Paramount готовит мрачную «Рождественскую песнь» — премьера назначена на 13 ноября 2026 года