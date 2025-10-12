Меню
Киноафиша
Фильмы
Таинственная девушка
Расписание сеансов Таинственная девушка, 2025 в Шымкенте
12 октября 2025
Расписание сеансов Таинственная девушка, 12 октября 2025 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Таинственная девушка»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
17:10
от 3000 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KZ
10:00
от 1900 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
17:20
от 2100 ₸
2D, KZ
16:20
от 2100 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
20:20
от 2800 ₸
22:20
от 2800 ₸
00:20
от 2600 ₸
2D, KZ
19:20
от 2800 ₸
21:20
от 2800 ₸
23:20
от 2600 ₸
Pixel Family Cinema
г. Шымкент, ул. Т. Рыскулова 49А, ТРЦ «Север», 3-й этаж
2D, KZ
14:45
В прокате
Премьеры
Онлайн
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
