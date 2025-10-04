Меню
Расписание сеансов Таинственная девушка, 2025 в Шымкенте 4 октября 2025

Расписание сеансов Таинственная девушка, 4 октября 2025 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D, KZ
13:15 от 1900 ₸ 19:30 от 2300 ₸ 23:45 от 2300 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
15:30 от 2800 ₸ 17:30 от 2800 ₸ 19:20 от 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
15:20 от 2800 ₸ 17:20 от 2800 ₸ 20:00 от 3200 ₸ 22:10 от 3200 ₸ 00:10 от 2800 ₸
