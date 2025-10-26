Меню
Киноафиша Фильмы Аменгер Расписание сеансов Аменгер, 2025 в Шымкенте 26 октября 2025

Расписание сеансов Аменгер, 26 октября 2025 в Шымкенте

Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
00:10 от 3000 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
