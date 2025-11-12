Меню
Киноафиша
Шымкент, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Охота за тенью
Расписание сеансов Охота за тенью, 2025 в Шымкенте
12 ноября 2025
Расписание сеансов Охота за тенью, 12 ноября 2025 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Охота за тенью»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, RU
13:00
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пушистые каникулы
Отзывы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
«Волшебный участок-2» стартовал, 1 эпизод уже оценили миллионы: когда выйдут остальные серии и кто появится в Петербурге
Amazon Prime Video хотел сделать из сериала Fallout лучшую адаптацию видеоигр: но вот 5 моментов, в которых он облажался
Почему Трандуил ненавидел не только гномов, но и эльфов: оказалось, фильмы извратили его настоящую историю — в книгах все иначе
Продолжение этого сериала НТВ зрители требуют каждый день — ждать осталось недолго: премьера уже в декабре
Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина?
Маму уже нашел, а папа где? Раскрыт сюжет и дата выхода нового мультика «Лунтик. Обратная сторона Луны»
Как Меглин вылечился? Герою «Метода» пришлось вспомнить сначала самое страшное
Думали, «Шерлок» — вершина детективов? Тогда вы просто не видели «Люпена» от Netflix — 70 млн просмотров за первый месяц как вам?
Почему Безликие завербовали именно Арью Старк: тайна, которую фанаты «Игры престолов» не разгадали до сих пор
«Почувствовать себя Макеевым — это интересно»: во 2 сезоне «Новой смены» вернется звезда «Молодежки»
«Игра в кальмара» + «Черное зеркало»: посмотрела фильм «Не беспокойся, дорогая» и зависла на 2 часа после финальных титров
Между Мариной и Брагиным встает дипломат: чем обернется возвращение бывшего мужа в новых сериях «Склифосовского»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667