Меню
Киноафиша
Шымкент, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Сезон охоты
Расписание сеансов Сезон охоты, 2025 в Шымкенте
Расписание сеансов Сезон охоты, 2025 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
31
Завтра
1
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сезон охоты»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, RU
16:45
от 6000 ₸
21:30
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
На помощь!
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Qiyal
Отзывы
2024, Казахстан, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667