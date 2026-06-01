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Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Расписание сеансов Лео и Тиг. Дорога на Байкал, 2026 в Шымкенте
17 июня 2026
Расписание сеансов Лео и Тиг. Дорога на Байкал, 17 июня 2026 в Шымкенте
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Лео и Тиг. Дорога на Байкал»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
10:10
от 1500 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
15:50
от 2100 ₸
16:50
от 2100 ₸
В прокате
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