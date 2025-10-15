Меню
Киноафиша
Фильмы
Немолодые молодожены
Расписание сеансов Немолодые молодожены, 2025 в Шымкенте
15 октября 2025
Расписание сеансов Немолодые молодожены, 15 октября 2025 в Шымкенте
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
14
Завтра
15
Как купить билеты на сеанс фильма «Немолодые молодожены»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D, KZ
16:10
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
