Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы 28 лет спустя: Часть II. Храм костей Расписание сеансов 28 лет спустя: Часть II. Храм костей, 2026 в Шымкенте 1 февраля 2026

Расписание сеансов 28 лет спустя: Часть II. Храм костей, 1 февраля 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «28 лет спустя: Часть II. Храм костей»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, RU
10:20 от 2400 ₸ 14:50 от 2600 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Qiyal
Qiyal
2024, Казахстан, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше