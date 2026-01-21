Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы 28 лет спустя: Часть II. Храм костей Расписание сеансов 28 лет спустя: Часть II. Храм костей, 2026 в Шымкенте 22 января 2026

Расписание сеансов 28 лет спустя: Часть II. Храм костей, 22 января 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 21 Завтра 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «28 лет спустя: Часть II. Храм костей»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
10:10 от 1900 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
10:00 от 1900 ₸ 14:10 от 2100 ₸ 15:10 от 2100 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
01:20 от 1700 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше