Киноафиша
Фильмы
Ледяной предел
Расписание сеансов Ледяной предел, 2025 в Шымкенте
27 октября 2025
Расписание сеансов Ледяной предел, 27 октября 2025 в Шымкенте
О фильме
Вся информация о фильме
Завтра
26
пн
27
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
13:30
от 6000 ₸
17:15
от 3000 ₸
