Киноафиша Фильмы Ледяной предел Расписание сеансов Ледяной предел, 2025 в Шымкенте 16 октября 2025

Расписание сеансов Ледяной предел, 16 октября 2025 в Шымкенте

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
16:50 от 2800 ₸ 17:50 от 2800 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
14:30 от 2800 ₸ 00:10 от 2800 ₸ 01:10 от 2800 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
10:20 от 2400 ₸ 18:40 от 3200 ₸ 19:40 от 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
10:40 от 3200 ₸ 18:50 от 4200 ₸ 19:50 от 4200 ₸
Pixel Family Cinema г. Шымкент, ​ул. Т. Рыскулова 49А, ТРЦ «Север», 3-й этаж
2D, RU
12:00 16:20 19:00
