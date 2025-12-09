Меню
Киноафиша Фильмы Метод исключения Расписание сеансов Метод исключения, 2025 в Шымкенте 10 декабря 2025

Расписание сеансов Метод исключения, 10 декабря 2025 в Шымкенте

Как купить билеты на сеанс фильма «Метод исключения»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, RU
13:15 от 1500 ₸ 20:50 от 1500 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
00:50 от 2300 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
23:30 от 2300 ₸ 00:30 от 2300 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Мышиный переполох
Мышиный переполох
2025, Норвегия, семейный, комедия
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
