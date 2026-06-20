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Киноафиша Фильмы Закулисье реальности Расписание сеансов Закулисье реальности, 2026 в Шымкенте 23 июня 2026

Расписание сеансов Закулисье реальности, 23 июня 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Закулисье реальности»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D
16:25 от 3000 ₸
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