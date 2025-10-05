Меню
Киноафиша
Шымкент, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Зверопоезд
Расписание сеансов Зверопоезд, 2025 в Шымкенте
5 октября 2025
Расписание сеансов Зверопоезд, 5 октября 2025 в Шымкенте
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
5
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверопоезд»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, RU
10:20
от 3000 ₸
12:20
от 3000 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
15:00
от 2100 ₸
16:30
от 2100 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
15:00
от 2100 ₸
16:50
от 2100 ₸
18:40
от 2100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Даже спустя 15 лет эти две вещи в финале «Начала» раздражают зрителей: так что же все-таки выбрал Кобб?
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров
Этот худший фильм Marvel высмеивали на каждом углу: спустя три года он вырвался в топ-5 Prime Video
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки
Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»
Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого»
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие
Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром
Садакат сойдет с ума после такой новости: в 32 серии «Далекого города» страсти будут кипеть на полную катушку
Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей
100 000 000 просмотров и это только начало: «Ландыши» уже называют главным сериалом года, но что известно о 2 сезоне?
Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667