Расписание сеансов Шелби Оукс. Город-призрак, 2024 в Шымкенте

Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
21:50 от 3000 ₸ 00:20 от 3000 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
00:20 от 2800 ₸ 01:20 от 2800 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
01:00 от 2800 ₸
Pixel Family Cinema г. Шымкент, ​ул. Т. Рыскулова 49А, ТРЦ «Север», 3-й этаж
2D, RU
17:00 23:30
