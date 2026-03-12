Самой популярной парой в «Бриджертонах» стали вовсе не Дафна и Саймон: фанаты выбрали другую любовь

2 эпизод — 13 марта, а остальные как будут выходить? Публикуем полный график сериала «На льду» с вайбом «Хрустального»

В 3 сезоне «Колец власти» раскроют самую страшную тайну Средиземья: этого даже в книгах Толкина не было

После новости о 2 сезоне «Слова пацана» зрители пересмотрели первый — и нашли глупые ляпы: там не только окна пластиковые

Был ли Аркенстон из «Хоббита» легендарным Сильмарилем? Разбираемся, почему этот камень так важен для гномов

Думали, что ничего круче «Аркейна» на Netflix не выходило? Этот мультик стал хитом стриминга задолго до истории Джинкс

Не уступают «Первому отделу»: топ-3 сериала, которые смотрятся на одном дыхании — увлекают своим сюжетом

В Сети выбрали любимую наложницу из «Монолога фармацевта»: «Глаз не отвести»

Морозы −15, жуткий холод и адские условия: где и как снимали новый сериал «Я буду помнить» для «России 1»

Эти 3 фильма СССР иностранцы советуют своим друзьям: а ведь даже у нас их смотрели не все

Вачовски даже цвет выбрали неспроста: почему в «Матрице» все такое зеленое