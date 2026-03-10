Меню
Непристойное предложение
Расписание сеансов Непристойное предложение, 2025 в Шымкенте
11 марта 2026
Расписание сеансов Непристойное предложение, 11 марта 2026 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
10
Завтра
11
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Непристойное предложение»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, RU
21:35
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма
