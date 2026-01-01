Меню
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Мама
2026, Казахстан, драма
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
2025, США, биография, драма
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
