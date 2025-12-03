Меню
Киноафиша
Шымкент, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Я бы тебя пнула, если бы могла
Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 2025 в Шымкенте
3 декабря 2025
Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 3 декабря 2025 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
3
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, RU
18:05
от 7000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Сомния. Кошмар вернулся
Отзывы
2025, Индонезия, ужасы
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Геймеры догадываются, какая концовка будет у сериала «Фоллаут»: вариантов множество, но выбрать придется один
Алеша смеется, Добрыня рассуждает, Илья ломает стены, но кто номер один? Спор длиной в век — кто сильнее из богатырей?
322 702 180 просмотров и это не финал: почему серия Раз, два, три! Ёлочка, гори!» «Маши и Медведя» стала главным новогодним ритуалом YouTube
Сказали себе «гляну потом»? Потом наступило: «Брат навсегда» выходит в цифре — вот точная дата и где включать
Прошлые тайны всплывают, а личная линия меняется навсегда: когда на ТВ покажут 25-й сезон «Тайн следствия» — точная дата
Зрители смеялись, но не задумывались: почему конь из «Трёх богатырей» говорит по-человечески
Надюха или Раиса Захаровна — кто бы сделал Василия счастливым на самом деле: разбор, от которого меняется взгляд на «Любовь и голуби»
Не думали, что Векна из «Очень странных дел» кого-то напоминает? Авторы сериала не стали скрывать прототипа
«Даешь отечественный "Лэндмен"»: почему новый проект с Васильевым «Нефть» уже окрестили российской версией культовой драмы
Кто стоит за Ильей, Добрыней и Алешей: имена жен ботагырей, которые вы точно слышали, но, возможно, забыли
В «Зверополисе 2» была слишком взрослая деталь: этот момент в итоге вырезали – все-таки мультик-то для детей
Сначала «Ну мёд!», а потом «Выключайте, берегите себя»: первые серии «Тоннеля» с Боярской устроили эмоциональные качели зрителям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667